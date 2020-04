Por otro lado, días atrás, en una charla con Catalina Dlugi, contó que se separó de Guadalupe Marín. Está soltero y atraviesa este encierro para prevenir que el coronavirus se propague en soledad, pero disfrutando de reencontrarse consigo mismo. “Estoy ahí, yendo y viniendo, pero no estoy en pareja. Me parece que es hermoso estar en pareja, esa sensación de compartir, de entrar en un proyecto con alguien, ese estado de enamoramiento es precioso. Pero estoy en eso que me parece que todavía hay que seguir alimentándose asimismo en muchas cosas, mi profesión al mismo tiempo me da mucho amor, mucha pasión”.