Consultado por cómo ven sus hijos lo que está pasando, Fernán Mirás respondió: “Los chicos no se alarman tanto como uno y hay que tratar de no trasmitírselo. Entienden perfectamente lo que está pasando, mis hijos estaban hoy haciendo un bunker jugando contra el virus. Por un lado, pareciera que tenés mucho tiempo y por el otro no podes resolver todo ahora. Si querés que tu hijo haga más tarea, más responsabilidad, creo que no es el momento. Si tenés problemas con tu familia no los vas a resolver ahora. Mis hijos fueron criados con límites, pero bueno en este momento están en el aire, están en la piel de todo lo que está pasando y hay que tener paciencia”.