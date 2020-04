Este 1° de abril no es uno más en la vida de Tinelli: cumple 60 años. Y coincide con un contexto especial y particular: la pandemia del coronavirus. No hay festejos masivos, no hay posibilidad de grandes celebraciones. Quienes cumplen por estos días, lo celebran en la intimidad de su hogar, con sus seres más cercanos. Y así lo encuentra hoy al conductor y productor de ShowMatch, con su mujer y sus hijos, alejado de la opinión pública, y a la espera -como todos los ciudadanos- de una pronta salida de la enfermedad que mantiene en vilo a todo el mundo, y a todos los argentinos en cuarentena.