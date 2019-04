Al comienzo, como dijimos, iba solamente los lunes, y el resto de los días el programa se dedicaba al humor. Pero a diferencia del Bailando, el resto no funcionaba tan bien. "La realidad es que no nos estaba rindiendo el humor, y la TV es prueba y error. No hay que avergonzarse si algo no funciona. Lo banco hasta acá, y sino, vamos con otra cosa, siempre dentro del entretenimiento, claro", recuerda Marcelo en el libro por los 20 años del programa. La decisión fue bancar el humor hasta el mundial de Alemania, y si ahí no levantaba, cambiaban el rumbo. Así sucedió, tras la competencia deportiva, ShowMatch se volcó casi exclusivamente al baile.