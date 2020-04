Los más preocupados en este asunto fueron Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini, los padres de la novia. “Apenas me lo contó que tenía coronavirus, me descompuse. Sentí como si me hubiese comido una piedra. Me dolía la cabeza, la panza, me agarró todo como si yo también tuviera el virus, pero obvio que no, sino que me agarró por esta situación de angustia y desesperación. El estar lejos y no poder hacer nada desde acá. Recibir mensajes y llamados de amigos y familiares, es como que agranda más todo y no sabes cómo actuar”, señaló Fulop en aquel entonces.