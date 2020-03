—Exacto. Yo tengo la dicha de no haberlo vivido nunca. Pero imagino que la sensación debe ser escalofriante. Y al seguir leyendo que los feminicidios no paran, y digo “feminicidios” porque me explicaron que el término correcto es ese y no “femicidios”, tuve la inquietud de compartir este texto como tantas acciones que se hacen desde el arte, la música, la literatura, la actuación o el periodismo para visibilizar este tema. Porque, gracias a eso, se está poniendo el foco en un problema que ha existido siempre.