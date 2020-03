“¿Qué se te pasa por la cabeza en estos momentos, cuando lo más sagrado que tenés en el mundo es la salud de nuestros hijos? Me indigna que no tomes conciencia. Si no querés hacerlo por vos, hacelo por ellos que hoy sos madre de cinco criaturas, pero parece que no te diste cuenta”, escribió Maxi López en su cuenta de Instagram, y aunque no hizo referencia directa a su ex mujer, todo apuntó a que sus palabras eran una crítica directa hacia la madre de sus tres hijos, Valentino, Constantino y Benedicto.