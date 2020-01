Como suele suceder en estos casos, el mensaje cosechó más de 150 mil reproducciones, con los más tiernos comentarios de los seguidores de la conductora y el cantante, que se sumaron al pedido de la niña y comenzaron a insistir en la llegada de un hermanito para Giovanna. Y hasta se especuló que Fernanda estuviese embarazada. Pero la actriz lo negó: “Siempre digo que me encantaría tener mas de un hijo, pero por el momento no está en nuestros planes, estamos disfrutándola a ella”, al tiempo que señaló que intentaron ser padres nuevamente luego del nacimiento de su hija, pero “no se dio” y que ya no podría hacer un tratamiento por fertilización asistida. “Ya no estoy en edad, es hasta los 52 años por ley”, explicó, aunque sostuvo que “podría acudir a otros métodos”.