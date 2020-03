Sin embargo, y a pesar del cuidado familiar, Naty sostiene que la situación lo tiene preocupado: “Él tiene sus manías, extraña el café en la esquina de su casa, sus amigos, sus salidas. Pero yo no lo dejo angustiarse. Lo hacemos trabajar, limpia, cocina, está con sus nietos”. Su madre no está junto a ella, pero igualmente decidieron que se quede junto a su hermano: “Ellos viven en la misma casa, entonces se quedó en su lugar. Me gustaría que esté acá también, pero ahora no puedo traerla, igual hacemos FaceTime 3 veces al día”. Y señaló: “Mi mamá es muy pila pero hoy estaba angustiada. Nos vamos levantando entre todos; cuando una cae, el otro lo levanta. Hay que ponerle onda”, afirma