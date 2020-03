“Yo estoy muy preocupada por Costantini, porque si no se lo lleva el coronavirus se lo lleva esta señora con la que se casó. Es muy chiquita, lo va a matar", planteó la ex modelo. “A Elina la conozco, estuve en un programa con ella (La jaula de la moda). A ver si me entendés, es un minón rubio espectacular. No sé si tiene 30 años, yo creí que tenía 15”, agregó ante la reacción de Jorge Rial y su equipo por sus tremendos dichos, que despertaron las risas de los periodistas de Intrusos.