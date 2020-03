También bromeó sobre el parecido que notaron distintos usuarios en las redes sociales entre el actor y el cantante Pity Álvarez. “¿Cómo no me voy a reír si tienen razón? Nunca imaginé que me parecería a él”, sostuvo y aseguró que en un principio pensó que lo comparaban con el ex futbolista de River Pity Martínez. “Después cuando vi la cara de él (Pity Álvarez) dije: ‘¡qué hijos de p...!’.