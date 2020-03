“¿Cuál fue el actor invitado que -por algún motivo- más te sorprendió a la hora de grabar? El nivel actoral de la serie es muy bueno, pero seguramente hubo algún profesional que, a tu criterio, se destacó”, indagó otro seguidor. “Muchos, pero voy a contar de uno (no voy a dar el nombre, no insistan) que nos dejó plantados después de grabar 1 o 2 días, no recuerdo, y después se borró... Eso no se hace, mucha plata perdida, rehacer escenas. A favor: no sé si hubiera hecho un tan buen Milazzo”, respondió D’Elía, quien de esta manera entretuvo a los fanáticos de Los Simuladores durante un largo rato.