“En mi caso asilan las emociones, porque por momentos disfruto mucho de estar con mi mujer y mi hija todo el tiempo, me ocupo de casa, hago arreglos, le dedico tiempo a las plantas…en esa sintonía es un gol. Pero después enciendo la tele, pongo el noticiero, y me empiezo a enfermar. Me agarra la preocupación, la angustia…. No sé, me genera mucha rabia. Primero me genera mucho orgullo y esperanza ver como mucha gente si responde ante el pedido de quedarse en su casa, pero en segundo lugar, me da rabia las personas que se hacen las vivas y no cumplen con esto ni por necesidad ni por deber”.