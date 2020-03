Los ex “Gran Hermano”: del encierro por elección a la cuarentena por precaución

Ximena Capristo integró la segunda edición del programa. Estudiaba Ciencias Económicas y trabajaba de moza cuando su madre la incentivó a inscribirse y así lo hizo. “Una gran diferencia es que me encerré por voluntad. Tenía 23 años y pensaba que sería un trampolín para mi vida profesional”, recuerda, en diálogo con Teleshow . La morocha destaca la importancia de la actual medida de aislamiento pero también admite que la experiencia de encierro “es muy dura. A mí siempre me gustó estar en mi casa. Pero esto es muy difícil, lo vivo con mucha tristeza pero también con la certeza de que entre todos vamos a convivir este virus y todo esto pasará”. Recuerda que en el programa permaneció cien días encerrada y que no se aceptaban visitas de afuera, no había contacto con el mundo exterior, salvo la voz de Gran Hermano pero “era una situación diferente. Convivía con personas que no conocía y aunque era difícil la diaria estábamos todos en el mismo plano de divertirnos. No olvidábamos que era un programa y un juego, pero esto que ahora atravesamos no es un juego”.