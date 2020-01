“Desde ese momento me gustaba mostrar lo que hacía, el ciclo tenía audiencia, así que era llegar al día siguiente a la escuela y que me preguntaran. En el colegio querían que les hiciera el truco que había hecho con Balá, me pedían fotos, en esa época las cámaras eran a rollo, y autógrafos. Me acuerdo de firmar los cuadernos de mis compañeros”, cerró Pablo, sobre sus primeros pasos en la televisión y en la magia, aún siendo niño.