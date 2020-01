Y por último, Laura, su nieta mayor, también presente en el programa de Telefe agregó que “es un orgullo, afuera es Carlitos, adentro es un abuelo más, me cuida, me quiere, me da todos los gustos, es así como lo ves, siempre alegre, me encanta como es él, es único, lo amo, mis dos abuelos son lo mas lindo que tengo”.