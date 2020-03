“No espero nada de nadie, pero sí me dolió mucho lo que me hiciste, lo debo haber negado. No sé dónde guardé la tristeza y la bronca. Hago eso un montón. Para seguir... debe ser, porque siempre sigo, pase lo que pase. Me caigo bien (puede tomarse literal también, caigo siempre como los gatos) me llevo bien conmigo. La convivencia es buena. Me perdoné muchas cosas, porque si no me perdono yo, ¿quién? La arrogancia y el amor propio son cosas muy distintas. Cuando te querés te tildan de arrogante. La gente no se quiere. Les da bronca. Querete y sé feliz, perdónate, amigate, perdonalos”, reflexionó.