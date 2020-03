Tal vez no sea tan popular pero On my Block es una comedia interesante para los adolescentes. Cuatro amigos que van a una escuela de Los Ángeles en un barrio de esta ciudad que nada tiene que ver con glamour de Beverly Hills. Con elenco mayoritariamente latino, acerca en tono de comedia las problemáticas de ser latino en Estado Unidos. Es una propuesta distinta con episodios más cortos ( 25-30 minutos) por no tratarse de un drama y en algún momento vemos algunos estereotipos. On my block la encontrás en Netflix y cuenta con tres temporadas de 10 y 8 episodios.