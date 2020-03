La cantante publicó un emotivo mensaje dedicado a su hijo en el día de su cumpleaños: “Me cambiaste la vida por completo, no como te lo cuentan, me diste vuelta el mundo, me pusiste alas. No se quién dijo que los papás les enseñamos a los hijos, vos sos el mejor profesor que la vida me pudo dar, yo simplemente intento estar a tu altura. Que me saquen todo, que todo desaparezca pero que me quedes vos, no necesito más nada, eso siento desde que naciste. Me haces poderosa, me haces reír, me haces pensar, me haces feliz de un modo nuevo, que jamás imaginé, incluso cuando uno se imagina la sensación mas hermosa. Te amo hijo, verte cumplir años es un privilegio y un honor que me concedieron de arriba y yo jamás podré pedir mas nada, solo agradecer. Que la vida te llene de todo lo que desees, te lo mereces todo. Yo intentaré que desees fuerte y que vayas por todo lo que sueñes sea lo que sea, que sigas siendo libre, feliz, que sigas riéndote todo el tiempo. Tu mamá te admira y te ama desmesuradamente. Gracias mi amor y felices 6 años”, señaló la joven.