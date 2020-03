¿Cuál fue la logística? “Mi familia fue al super a comprarme frutas, verduras, cosas congeladas, agua, papel higiénico, etc etc, y lo dejaron en mi departamento. Después buscamos mi auto, lo llevaron a Ezeiza, lo estacionaron con el ticket adentro, dejaron las llaves en la administración (o lugar a convenir). Y yo llegué, busqué las llaves, me subí al auto y me vine a casa sola para no tener contacto con nadie”.