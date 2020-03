Entonces, consultada por sus compañeros en la mesa -Luis Brandoni, Mercedes Funes, Fernando Dente, el Dr. Eduardo López, el Dr. Fernán Quiroz”- informó sobre a qué tienen que estar atentos los padres para consultar a tiempo. “Cuando se dan cuenta que sus hijos no los miran a los ojos. Que los llaman y no responde al nombre. Que no señalan. Puede no hablar, pero no señalar es que no están pudiendo comunicar algo”, aseguró.