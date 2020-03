En de marzo del 2019 nació Indalecio, quien llegó para ensamblar la familia que ya habían formado cuando decidieron casarse. Desde entonces, la modelo comparte a diario en sus redes sociales fotos de su bebé, que celebró su primer año el pasado 11 de marzo pasado. “Hace exactamente un año el amor me atravesó por completo. Es difícil expresar con palabras un sentimiento como el que sentí cuando me convertí en mamá. Creo que las palabras no alcanzan”, indicó Luli en un posteo que le dedicó a su hijo por su cumpleaños.