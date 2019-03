Ambas anécdotas en las que se encontraron con el nombre Indalecio, tienen que ver con los compromisos laborales de cada uno. Ella lo acompañó a él, y él a ella. "Estábamos en un evento por mi trabajo a donde Cristian me había acompañado (esto no es algo habitual) cuando escucho a un papa llamar por Indalecio a su hijo. Le pregunto a mi marido si alguna vez había escuchado ese nombre, y me responde que sí,que conocía solo una persona llamarse así. Nada estrafalario ni llamativo pero fue tema esa tarde para nosotros sin representar mayor sentido", explicó.