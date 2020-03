“Lo escribí para que muchas mujeres se sientan identificadas y que no están solas. Que no se sientan mal si se agobian o no saben que hacer. Me gusta escribir y lo plasmé, basándome en lo que siento y el torbellino de emociones que es la maternidad. Que es difícil; muy, que es agotador, demasiado, pero por más ‘mierda’ que sea me encanta transitar este estado, me enorgullece y me hace empatizar con muchas madres. Pero hay que serlo para saberlo, sino es imposible que entiendas”, sostuvo Mina y agregó que recibió muchos mensajes de “hombres que jamás van a entenderlo”. “Pueden acompañar, ayudar y contribuir a hacer un poco más fácil o llevadero, pero no sienten ni experimentan el puerperio”.