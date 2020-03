Pampita también hizo referencia a la decisión de la justicia de los últimos días, donde se desestimó la denuncia civil iniciada por Viviana Benítez. La medida la tomó la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 17 sobre la acusación por “hostigamiento y maltrato psicológico” que realizó su ex niñera. “Es un tema en el que traté de no involucrarme mucho porque me dolía, yo tenía la conciencia muy tranquila por suerte fue una buena resolución (de la justicia), yo dejé todo en manos de abogados”, sostuvo la modelo.