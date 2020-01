Daniel Colombres: - Desde muy chico, a los 14 años, pero lo empecé a tratar a los 22 cuando grabé con David Lebón el disco Siempre estaré. Estuvo en la mezcla del álbum y, cuando yo llegué a escuchar lo que habíamos grabado con David en el estudio del Cielito, vino, me abrazó, me felicitó por cómo había tocado en el disco y la verdad que para mí fue y será toda mi vida una bendición. Que un tipo así te venga a abrazar y felicitar por cómo tocaste no creo que le pase a mucha gente. Agradezco que me haya pasado eso.