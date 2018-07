"Un día, de la nada, me escribe y me pregunta si lo quiero acompañar a ver un show. Me sentí un poco incómoda y le dije que no me gustaban las citas. Él me aclaró que no era eso, sino que no tenía con quién ir y, en esos términos, acepté. A partir de ahí, no nos separamos nunca más", continúa y resalta la excelente relación que mantienen, a pesar de pasar tantas horas juntos.