Nueve músicos y un staff de siete bailarines estuvieron a cargo de una performance durante los pocos minutos que el cantante necesita para cambiar de look y refrescarse. Llegó el turno de “Livin la vida” y “Shake your bon bon” y el estadio deliró. No se lo quiso perder nadie. Ni siquiera aquellos que no consiguieron entrada: una mujer realizó una videollamada con su amiga, que desde el estadio sostuvo su teléfono de manera permanente transmitiendo el show por completo.