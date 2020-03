Hace unos días atrás estuvo participando del nuevo programa de Kaczka, Bienvenidos a bordo, junto a Agustina Peñalva, su amiga y compañera de Pampita Online. Allí confesó que además de sortear el vestido de novia por Instagram, también remató su anillo de compromiso por Mercado Libre: "Después me enteré del monto total y (me di cuenta de que) lo vendí por dos mangos, lo regalé… Lo vendí por mil pesos creo”, señaló la joven, quien además confesó que cuando se enteró, Burlando “casi me mata” ya que era de un gran valor económico (y sentimental).