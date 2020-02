En ese sentido, realizó una confesión: “Sorteé mi vestido por Instagram. ¡Y el anillo lo vendí por Mercado Libre! Después me enteré del monto total y (me di cuenta de que) lo vendí por dos mangos, lo regalé… Lo vendí por mil pesos creo”. El conductor quiso saber sobre la reacción del abogado. “Casi me mata”, respondió.