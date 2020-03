Esta tensión entre trabajo y maternidad visualiza el gran conflicto interno que tienen hoy la mayoría de las mujeres, y se diferencia de la postura cultural del hombre, al que no se le piden las mismas exigencias. “En la actualidad también hay hombres que no quieren ser padres, pero parecería que está más aceptado. Un hombre que no quiere hijos no es tan señalado, observado ni cuestionado como una mujer. Esto también está motivado un poco más por el reloj biológico; a la mujer que no se decide se le puede pasar la posibilidad de hacerlo, el hombre puede decir que no quiere ser padre y no lo inquieta tanto porque sabe que si cambia de idea, puede serlo”, dice Russomando.