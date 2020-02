“La situación está más tranquila en comparación con lo que fue meses atrás. No es una situación fácil, pero bueno, con los hijos hubo alguna tensión. En algún momento ojalá se pueda recuperar”, aseguró Claudio en diálogo con el ciclo de Canal 26 Fútbol Sin Manchas. En ese sentido, dejó en claro que su relación con Alexander no está en su mejor momento: “Con dos de mis hijos estoy bien, y con el otro es normal que no lo esté. Con todo lo que ha pasado y por lo que todos saben que ha pasado en los últimos meses…”