“Alguna vez me dijiste ‘en la vida hay gente de mierda, gente que critica, juzga... gente que se fija en lo que hace el otro y no en sus propias miserias. No dejes que te afecte... hay que seguir pateando culos’”, señaló desde su cuenta de Instagram la periodista, quien hace pocos días tuvo un fuerte cruce con Macarena Herrera, la novia de Alex.