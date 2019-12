La novia de Alexander Caniggia confirmó el cruce que tuvo con Sofía Bonelli el martes por la noche, también reafirmó haberle dicho “prostituta” pero negó las amenazas y el hecho que la pareja de Claudio relató con un auto. “Inventa todo esto y hace falsas denuncias. Yo no la odio, no me cae bien porque miente con el fin de dañar a Alex y Mariana, que son parte de mi familia”, dijo a través de un audio que envió al ciclo que conduce Pamela David por la pantalla de América.