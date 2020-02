“Ahí vinieron más Susanos a buscarla y también se sumó mi papá, que la terminó encontrando”, recuerda Guido y aclara que tiempo después de lo sucedido liberó a la salamandra en el patio de su casa en San Martín. “En esa época no le tenía miedo a ningún bicho. La tarántula me caminaba por los brazos, la cabeza. Ahora creo que no lo haría ni loco”, aclara quien actualmente tiene un perro y una gata de mascota.