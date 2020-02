“Obligatoriamente, hay que refundar la pareja en un momento. Hay que sentarse y decir: “Che, todo esto que estás haciendo no me gusta, decime vos qué es lo que no te gusta de mí”, y ahí poner los trapitos al sol todo el tiempo. Las parejas están 20 años juntas, comparten el baño, y no hablan, no se conocen, cada uno empieza a querer estar con su mundo, sus amigos”, se explayó al respecto.