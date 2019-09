“Hemos construido algo maravilloso con ella, que no es solamente la familia, si bien es el exponente más importante y el más valioso. Hemos construido una relación muy profunda, que básicamente está basada en ese deseo mutuo. Esa variable que es el deseo, que cuando vos escuchás a distintos exponentes, tanto masculinos como femeninos, hablan, escucho mucho que la pasión es lo primero que se va, o es una variable que se va pronto. Nosotros no creemos que eso sea así. Nosotros no hubiéramos podido construir esta relación si no hubiésemos mantenido, fogueado, trabajado, peleado, con éxitos y con fracasos, el tema de la pasión, del deseo por el otro. Se construye desde ahí. Eso es lo que hizo que nuestra relación sea de confianza”, había reconocido horas antes Pablo Echarri en una entreVista con Teleshow sobre su relación con su pareja Nancy Dupláa.