—Sí. Hay un costo que sabía que en un momento iba a mermar si me mantenía firme. No iba a poder mantener la cabeza en la almohada y dormir tranquila si cambiaba mi forma de expresarme para lograr un lugar. Por suerte tengo una estrella propia muy fuerte que también me hace mantener mi lugar. Seguro que divido la pantalla, seguro que hay gente que me detesta, que no me puede ver; pero bueno, todo lo demás es mucho más fuerte que eso.