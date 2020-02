Alguien que se ha ocupado de desmentir que tiene algo que ver con esta religión o secta, es Beck. Los padres del músico se separaron cuando él tenía 10 años, su madre es judía y su padre sí es cienciólogo, por lo que se especulaba que él también lo fuera. “Creo que hay una idea errónea de que soy un cienciólogo. No soy un cienciólogo. No tengo ninguna conexión o afiliación con esto. Mi padre ha sido un cienciólogo durante mucho tiempo, pero me he centrado bastante en mi música y mi trabajo durante la mayor parte de mi vida”, dijo en una entrevista con The Sydney Morning Herald, dejando afuera cualquier duda sobre sus creencias.