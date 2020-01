Desde hace unos años, han ido cambiando los modos en los que se mide un éxito y así como las ventas de discos cayeron y vale más ser treding topic que tener un platino, el secreto sigue siendo contar con una buena canción. Así llegó Tones and I a The Official UK Charts, que reúne y promueve a los artistas más exitosos del mundo en Gran Bretaña a través de sus rankings. Entrevistada para la web oficial de esta entidad, Toni detalló: “Dance Monkey es una canción especial para mí y mis amigos, ya que la escribí pensando en ellos. Son frases con las que cualquiera puede identificarse, pero también son muy personales. Es una canción que me recuerda a cómo empezó todo, tocando en las calles, haciendo espectáculos callejeros, haciendo feliz a la gente. Se trata de que todos tengamos diversión, que no estemos tristes, me trae a la memoria esos días que quizás sean los mejores de mi vida”. Y todavía no cumplió 20 años.