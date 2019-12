La armonía en el set de filmación entre actores y equipo técnico escondía una gran tristeza. En medio de esa experiencia profesional que lo terminaría elevando al estrellato, John Travolta vivía un terrible drama personal. Cuando grababa la película de televisión The Boy in the Plastic Bubble, John conoció a Diana Hyland, una actriz que interpretaba a su madre, y comenzaron a salir. Estaban de novios cuando Hyland se enfermó de golpe, tenía 41 años y le diagnosticaron cáncer de mama. La operaron, pero no sobrevivió y Travolta tuvo que abandonar la filmación de Fiebre de sábado por la noche y volar de inmediato a Los Ángeles para estar con ella hasta su último suspiro. Después de ese revés emocional, el actor retomó su trabajo en Brooklyn y continuó con el mismo profesionalismo hasta el final del rodaje.