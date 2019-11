Al bajista original y cofundador de Arctic Monkeys lo echaron cuando el primer hit del grupo llevaba tan solo un año rotando. Las mieles del éxito recién estaban empezando a saborearse, aún eran chicos con acné y ropa mediocre, pero Alex y los demás sabían que no querían a Andy en su equipo. Para hacerlo, aprovecharon que durante el tour del disco debut (Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not, de 2006), Nicholson les avisó que no iba a tocar en las siguientes fechas por los Estados Unidos porque estaba agotado. Corría mayo del 2006 y el bajista pensó que era tan solo un parate, pero se estaba cavando su propia tumba.