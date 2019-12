Hermanos, australianos, desaliñados… ¡Los nuevos AC/DC! Así vendieron y así compramos a los Jet, la banda que con su tema “Are You Gonna Be My Girl” desató la ilusión de muchos aficionados al rock and roll en todo el mundo. El video en blanco y negro y la estética del grupo acompañaron esa impronta vintage y valvular. Nic Cester (voz y guitarra rítmica) y Chris Cester (batería y coros) tenían la actitud y el talento para comerse la escena entre dos pancitos, pero fue tal el impacto que generaron con ese corte de difusión que nada de lo que hicieron después pareció estar a la altura. Del disco Get born (2003), el tema se usó en campañas publicitarias, cortinas de programas de TV y rotó en la radio y los canales de videos (cuando pasaban música) hasta decir basta. Siguieron sacando discos que pasaron sin pena ni gloria y se separaron para seguir por caminos distintos. Todos siguen haciendo música, tocaron juntos hace unos años y no descartan volver a hacerlo.