El año pasado, Child reveló que si bien las novelas de Jack Reacher se adaptarían a una serie de televisión, Cruise no repetiría su papel porque no tenía el “físico” del personaje. Reacher fue descrito en las novelas como un imponente 1,95 cm, pero Cruise se sitúa en un 1,70 cm. Child habló sobre la altura de la estrella de Top Gun con The Times. “Nunca lo he visto descalzo”, admitió. “Lleva botas Timberland con una suela decente en ellas. Pero él es absolutamente de estatura promedio. Todos los actores son pequeños ".