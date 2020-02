“En la primaria y en la secundaria yo no quería ir al colegio. Mi vieja iba a hablar con los docentes para decir que era agredido, que me decían de todo. Esto fue hace casi 40 años atrás, era otra sociedad. Los maestros me protegían bastante, pero el problema no son los docentes, sino la familia, si los chicos viven en hogares homofóbicos donde se justifica, se sienten impunes para pegarle a un puto o tocarle la cola a una chica trans”, recordó.