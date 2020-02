Luego, relató cómo se fue dando el diálogo con el hombre en cuestión y las sensaciones que le generaron. “Empezamos a hablar y me pareció más bello físicamente de lo que aparecía en la foto. Me entusiasmé un poco con la charla, hasta que me dijo que tenía caballos de carrera. Y a mí por ese lado no me entran. Que tenía una casa en no sé dónde, otra en la costa. Y cada tanto me pedía que no le pregunte mucho porque no me quería contar muy a fondo a qué se dedicaba. De mi parte, cero interés, pero el chabón a cada rato me tiraba que no me podía contar. Entonces, pensé que se moría porque le pregunte a qué se dedicaba y lo hice. Pero se paró ofendido y me dijo que me había pedido por favor que no le preguntara a qué se dedicaba, que fui una desubicada”, continuó Marzol.