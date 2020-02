—Cuando viví en New York en 2017 vi la obra cuatro veces, pero nunca la vi pensando en hacerla. Eso era muy raro, y nunca me imaginé interpretando a uno de los personajes de la obra. Cuando volví acá, hace un año y medio, Ricky me contó que quería hacerla conmigo. El proyecto avanzó, pero yo estaba con un compromiso de fechas y parecía que no podía hacerla; después se acomodó todo. Tenía el proyecto de Disney de una gira y finalmente terminé quedándome acá.