—En este espacio me siento cómoda, muy abrazada con mis compañeras que son las que también me enseñan, con las que tenemos debates continuos. Nos preguntamos cosas, nos contestamos, nos volvemos a repreguntar. Yo no quiero dejar de movilizar a las personas desde el espacio que me corresponde, que es ser una obrera del arte. A mí me interesa interpelar a la persona que está del otro lado, que está en la butaca como espectador completando lo que yo estoy tratando de que llegue. Movilizamos estructuras internas en quien está mirando, apreciando nuestra obra en donde inevitablemente algo se va modificar. Creo que el arte es muy poderoso desde ese lugar y sí siento que no hay ninguna bandera partidaria en eso... Hay muchas cosas que no me representan en la política como está dada hoy. y por eso no quiero ser parte de eso. No quiero ser parte de un esquema social en donde un político gana más que un maestro. Un político gana un sueldo y un bombero (voluntario) no. Entonces quizás el día de mañana, cuando la política sea ad honorem, por ahí yo sea parte de eso. Pero en la medida en que nuestros políticos no vayan a las escuelas públicas, sus hijos no se eduquen en la escuela pública, no usen las instalaciones de los hospitales públicos, no viajen en tren, en subte, en colectivo, creo que no va a haber una empatía por parte de la política en cómo realmente está viviendo el pueblo y la gente todos los días, a cada instante. Por ahí lo piense si el día de mañana logramos que nuestros políticos tengan un salario como un docente, un empleado público, sin ningún tipo de privilegios, ni cuando están trabajando ni cuando se retiran.