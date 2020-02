“Entonces, por supuesto que la muerte fue diferente para los tres. O sea, no cabía una posibilidad de que papá desapareciera de este plano y los tres lo tomáramos de la misma forma. No iba a pasar eso. Trataba de explicarles que yo, a un mes y pico de que murió mi papá, ni loca estoy preparada para verlo en vida en una pantalla, salir de ahí y saber que no está más acá. A mí no me pasa, no lo puedo vivir desde ese lugar. Y también siento que hay que respetar a cada persona en la vida, y ni hablar cuando una persona se va, y ni hablar cuando se te va un papá”, manifestó al respecto.