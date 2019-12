“Siento un orgullo muy grande porque esto es casi una obra total de Fede. Yo colaboré con él en los diálogos porque tengo cierto oficio, pero la idea general es de él. Me parece estupenda, pocas veces se ha visto una revista con esta fuerza. Yo me siento como en casa con él”, había dicho Santiago poco antes de comenzar las funciones. "La parte que más disfruto es el diálogo que tenemos en el comienzo con Federico, porque era un sueño que tenía desde hace mucho tiempo. Yo no quería partir antes de pisar un escenario con mi hijo; y ahora que se me da el gusto, me siento realizado”, agregó emocionado.